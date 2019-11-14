У США закликали коаліцію забрати ув'язнених бойовиків ІДІЛ в свої країни

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Держсекретар США закликав коаліцію зосередити зусилля на Західній Африці і Сахеле

Держсекретар США Майк Помпео закликав членів коаліції, що бореться проти "Ісламської держави", повернути бойовиків ІДІЛ в свої країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Помпео, якщо всі країни повернуть бойовиків ІДІЛ в свої в'язниці, це допоможе відновити інфраструктуру в Іраку і Сирії, які серйозно постраждали в результаті бойових конфліктів.

"Члени коаліції повинні забрати тисячі іноземних бойовиків-терористів, що перебувають під вартою, і накласти відповідальність за скоєні злочини", - заявив держсекретар США.

Також Помпео висловив стурбованість з приводу загрози зростання "Ісламської держави" за межами Іраку і Сирії, закликавши коаліцію зосередитися на Західній Африці і Сахеле.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Туреччина почала депортацію бойовиків ІДІЛ в їх країни. Повідомлялося, що справ Туреччина вислала двох бойовиків в Німеччину і США, а також планує найближчим часом депортувати ще 23 представників ІДІЛ .

Також повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив відпустити бойовиків ІДІЛ і вислати їх в Європейський союз. В такий спосіб Ердоган відреагував на накладені на його країну санкції після того, як Туреччина вирішила почати бурити газ у водах Середземного моря біля берегів Кіпру.