США призвали Китай и протестующих в Гонконге воздержаться от насилия

Соединенные Штаты Америки обратились к Китаю и участникам протестов в Гонконге с призывом воздержаться от насилия. Об этом заявил представитель Госдепа США, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Госдепартаменте подчеркнули, что для правительства Гонконга важно соблюдать "свободу слова и мирных собраний", а для Пекина - выполнять свои обязательства по сохранению высокой степени автономии этого района.

Также в США заявили, что глубоко озабочены информацией о перемещении китайских войск возле Гонконга.

Кроме того, Госдепартамент выпустил предупреждение для американских туристов, в котором рекомендовал им воздержаться от посещения Гонконга, где уже несколько месяцев продолжаются многотысячные протесты.

Отметим, митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией. Акции протеста время от времени перерастают в столкновения с полицией

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, по данным американской разведки, Китай стягивает войска к границе с Гонконгом.