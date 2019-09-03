В США призвали ЕС больше помогать Украине

Вице-президент США Майк Пенс призвал страны Европейского союза оказывать большую поддержку Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Пенса, европейские страны должны делать больше, чтобы помочь Украине. При этом вице-президент США отметил, что американский народ поддерживает Украину от начала аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"США взяли на себя груз, связанный с Украиной, и мы гордимся этим. Но мы считаем, что нашим европейским партнерам пора сделать шаг вперед", - сказал Пенс.

Также Пенс отметил, что на данный момент Вашингтон испытывает опасения по поводу коррупции в Украине.

Напомним, в воскресенье 1 сентября в Польше прошла встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Майком Пенсом. По результатам встречи, Пенс заявил, что отношения между Украиной и США еще никогда не были такими прочными.

Также во время встречи Зеленский и Пенс обсудили будущую встречу между президентами Украины и США. Встреча между Зеленским и Трампом может состояться в сентябре, во время визита президента Украины в США.