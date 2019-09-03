У США закликали ЄС більше допомагати Україні

Віце-президент США Майк Пенс закликав країни Європейського союзу надавати більшу підтримку Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами Пенса, європейські країни повинні робити більше, щоб допомогти Україні. При цьому віце-президент США зазначив, що американський народ підтримує Україну від початку анексії Криму Росією в 2014 році.

"США взяли на себе тягар, пов'язаний з Україною, і ми пишаємося цим. Але ми вважаємо, що нашим європейським партнерам пора зробити крок вперед", - сказав Пенс.

Також Пенс зазначив, що на даний момент Вашингтон відчуває побоювання з приводу корупції в Україні.

Нагадаємо, в неділю 1 вересня у Польщі пройшла зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та віце-президентом США Майком Пенсом. За результатами зустрічі, Пенс заявив, що відносини між Україною і США ще ніколи не були такими міцними.

Також під час зустрічі Зеленський і Пенс обговорили майбутню зустріч між президентами України і США. Зустріч між Зеленським і Трамп може відбутися у вересні, під час візиту президента України до США.