США призвали Британию отказаться от попыток сохранить сделку с Ираном

Вашингтон требует поддержки Лондона в политике по Ирану

Великобритания должна отказаться от попыток сохранить соглашение по ядерной программе с Ираном и поддержать политику США в отношении Тегерана. Об этом в статье для The Telegraph пишет посол США в Британии Вуд Джонсон

В частности, Джонсон отмечает, что пришло время для отказа Лондона от "ущербной" ядерной сделки с Ираном. При этом британская сторона, по его мнению, должна поддержать Вашингтон в противостоянии с Тегераном.

"Мы призываем Британию использовать ее значительную дипломатическую мощь и присоединиться к нам в то время, как мы возглавляем глобальную скоординированную капанию по достижению по-настоящему всеобъемлющего соглашения с Ираном", - отметил Джонсон.

Он также добавил, что США продолжат наращивать давление на Иран, пока последний не "приведет в норму свое поведение".

"Мы хотим, чтобы Соединенное Королевство было на нашей стороне", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что европейские компании смогут защититься от санкций США против Ирана.

Кроме того, в Германии заявляли, что США должны учитывать интересы Европейского союза при реализации санкций против Ирана.