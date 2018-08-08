Санкции против Ирана: в Германии заявили, что США должны учитывать интересы ЕС

Берлин подчеркивает, что санкции США против Ирана имеют экстерриториальный эффект и нарушают международное право

Соединенные Штаты должны учитывать интересы Европейского союза при введении санкций против Ирана. Об этом в среду заявили представители правительства Германии, передает агентство Reuters.

Власти ФРН отметили, что санкции США против Ирана имеют экстерриториальный эффект и нарушают международное право, в этой связи Германия рассчитывает, что Вашингтон рассмотрит европейские интересы при введении таких ограничительных мер.

Напомним, как писало РБК-Украина, глава США Дональд Трамп пригрозил последствиями ведения бизнеса с Ираном. Он отметил, что любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет иметь дел с его страной. Президент США подчеркнул, что санкции против Ирана официально введены в действие, и наиболее жесткие за все время, а в ноябре планируется их ужесточение.

Министр Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт в свою очередь отметил, что европейские компании смогут защититься от новых санкций США против Ирана. По словам Берта, поскольку 7 августа санкции Вашингтона против Ирана будут восстановлены, вступит в силу новый закон ЕС о защите европейских компаний, который направлен на смягчение действия американских санкций.