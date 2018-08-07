Европейские компании смогут защититься от санкций США против Ирана
Новое законодательство ЕС защитит компании от американских санкций
Европейские компании смогут защититься от новых санкций Соединенных Штатов Америки (США) против Ирана. Об этом заявил британский министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт, передает Reuters.
По словам Берта, поскольку 7 августа санкции Вашингтона против Ирана будут восстановлены, вступит в силу новый закон ЕС о защите европейских компаний. Данный закон направлен на смягчения действия американских санкций.
"Если компания опасается судебных исков, поданных в отношении нее, а также принудительных действий, предпринятых против нее субъектом в ответ на американские санкции, тогда эта компания сможет быть защищена в соответствии с законодательством ЕС", - заявил Берт.
Он также добавил, что продолжать или прекратить сотрудничество с Ираном является индивидуальным коммерческим решением для любой компании.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил последствиями за ведение бизнеса с Ираном.
"Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами. Я прошу мира во всем мире, не меньше!" - заявил он.
Трамп также подчеркнул, что санкции против Ирана официально введены в действие, и они "самые кусачие" за все время. Кроме того, американский лидер анонсировал, что в ноябре санкции станут еще более жесткими.