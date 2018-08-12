США закликали Британію відмовитися від спроб зберегти угоду з Іраном

Вашингтон вимагає підтримки Лондона в політиці щодо Ірану

Великобританія має відмовитися від спроб зберегти угоду щодо ядерної програми з Іраном і підтримати політику США відносно Тегерана. Про це в статті для The Telegraph пише посол США у Британії Вуд Джонсон

Зокрема, Джонсон зазначає, що настав час для відмови від Лондона від "ущербної" ядерної угоди з Іраном. При цьому британська сторона, на його думку, має підтримати Вашингтон у протистоянні з Тегераном.

"Ми закликаємо Британію використати її значну дипломатичну міць і приєднатися до нас в той час, як ми очолюємо глобальну скоординовану кампанію по досягненню по-справжньому всеосяжної угоди з Іраном", - зазначив Джонсон.

Він також додав, що США продовжать нарощувати тиск на Іран, поки останній не "приведе в норму свою поведінку".

"Ми хочемо, щоб Сполучене Королівство було на нашій стороні", - підкреслив Джонсон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що європейські компанії зможуть захиститися від санкцій США проти Ірану.

Крім того, в Німеччині заявляли, що США мають враховувати інтереси Європейського союзу при реалізації санкцій проти Ірану.