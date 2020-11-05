ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США призвали Беларусь провести выборы с независимыми наблюдателями

Вашингтон, Четверг 05 ноября 2020 22:58
США призвали Беларусь провести выборы с независимыми наблюдателями
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Государственный департамент США призвал власти Беларуси провести свободные и справедливые выборы в условиях независимого наблюдения за ними. Вашингтон также призывает Минск прекратить насилие в отношении протестующих.

Об этом говорится в обнародованном заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты продолжают призывать беларусские власти прекратить преследование оппозиции и поддерживающих ее граждан и внять требованиям беларусского народа, касающимся свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением.

Напомним, ранее депутат Литвы в Европарламенте Петрас Аустревичюс заявил, что беларусский лидер Александр Лукашенко не будет признан президентом страны с 5 ноября, когда истекает срок его полномочий.

В сентябре Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси. В ней евродепутаты не признали результаты выборов. Лукашенко в ответ заявил, что Беларусь не нуждается ни в чьем признании.

Послы Европейского союза 4 ноября согласовали введение санкций против непризнанного президента Лукашенко. Вместе с ним под санкции попадут 14 беларусских чиновников.

Ранее ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников. Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Александр ЛукашенкоБеларусь

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь