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США призвали Беларусь освободить более 100 политзаключенных

Автор: Инна Собора

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к белорусским властям в связи с продолжительными протестами в стране. Он призвал немедленно освободить более 100 политических заключенных.

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Об этом Помео заявил в своем Twitter.

Он отметил, что такие задержания являются незаконными, поскольку люди имеют право на мирный протест.

"Мы осуждаем продолжающееся содержание под стражей более 100 политических заключенных в Беларуси. Их задержание за осуществление своих прав человека и основных свобод путем мирного участия в протестах является незаконным. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить их", - написал Помпео.

Ранее Помпео позвонил непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

РБК-Украина писало, что Помпео заявил о решительной поддержке граждан Беларуси, которые вышли на протесты против власти.

Напомним, что США ввели санкции против белорусских чиновников.

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