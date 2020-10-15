ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Помпео заявил о решительной поддержке белорусского народа

США, Четверг 15 октября 2020 06:47
Помпео заявил о решительной поддержке белорусского народа
Фото: Майк Помпео (flickr.com gageskidmore)
Автор: Надежда Собенко

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о решительной поддержке граждан Беларуси, которые вышли на протесты против власти. Он напомнил, что США ввели санкции против белорусских чиновников.

Об этом Помпео заявил на брифинге, сообщается на сайте Госдепа.

"Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать ответственности для белорусских лидеров из-за подавления демократии", - сообщил дипломат.

Помпео напомнил, что США вместе с союзниками из ЕС и Канадой применяли санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и разгон мирных демонстраций в Беларуси.

Госсекретарь также требует немедленного освобождения гражданина США Виталия Шклярова, который сейчас находится в СИЗО КГБ в Беларуси.

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о подготовке нового пакета санкций ЕС по Беларуси, в котором присутствует Александр Лукашенко.

Как писало РБК-Украина, ранее ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников. Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников. Позже санкции против белорусских чиновников ввели и США

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиБеларусьпротестМайк Помпео
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь