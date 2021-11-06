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В США призвали Байдена и ЕС дать Украине оружие из-за войск России возле границы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал президента Джо Байдена и страны Евросоюза предоставить Украине дополнительную военную помощь. Среди причин он назвал заявления о наращивании Россией войск на украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление конгрессмена.

По его словам США и Евросоюз должны выразить недвусмысленную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

"Эта поддержка должна включать в себя дополнительную помощь США в сфере безопасности, в том числе оружие смертельного действия", - подчеркнул Маккол.

Кроме того конгрессмен призвал Белый дом пересмотреть меры в отношении Москвы, которые должны быть применены "за дальнейшую интенсификацию агрессии".

Напомним, ранее газета Washington Post сообщила о наращивании российских войск у границ Украины - Министерство обороны опровергло эту информацию.

Отметим, на днях Россию посетил директор ЦРУ Билл Бернес - его направили из-за заявлений о наращивании российских войск на границе с Украиной.

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