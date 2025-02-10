США призупинили розробку "мирного плану" щодо України: The Telegraph назвала причину

За даними британської газети, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог хоче провести індивідуальні переговори з союзниками по НАТО до того, як завершить роботу над "мирним планом".

Келлог зазначав, що на переговорах з європейськими дипломатами він дізнається їхні думки про форму будь-якої мирної угоди і про те, який внесок можуть зробити уряди в цей процес.

Такі переговори, за словами Келлога, він хоче провести з прем'єр-міністрами та президентами країн-членів НАТО. Це має заспокоїти ті держави, які побоюються, що Вашингтон "витіснить" їх з переговорів.

При цьому, за даними The Telegraph, Келлог пообіцяв представити на Мюнхенській безпековій конференції елементи "мирного плану". Газета вважає, що це буде пропозиція про подальшу військову підтримку України в обмін на доступ до українських рідкоземельних ресурсів.

The Telegraph уточнює, що європейські чиновники, які вже поговорили з Келлогом, отримали запевнення в намірах Вашингтона зміцнити позиції України в майбутніх переговорах з Росією.