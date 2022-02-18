В США признали AliExpress пиратской торговой площадкой

Офис торгового представительства США (USTR) признал AliExpress пиратским рынком сбыта. Также в список попал и мессенджер WeChat.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Согласно заявлению USTR, на AliExpress наблюдается увеличение поддельных товаров, которые выдают за оригинал. Тем временем популярный китайский мессенджер WeChat способствует распространению этих же товаров.
В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбин заявил, что соответствующее решение США является политизированным и призвал выбрать объективную позицию в отношении компаний Китая, а также создать для них справедливые условия.
"Китай всегда уделял большое внимание защите прав интеллектуальной собственности. Мы настаиваем, чтобы США прекратили политизацию торговоэкономических вопросов", - заявил представитель МИД.
Тем временем в AliExpress заявили, что знают о проблемах защиты интеллектуальной собственности, однако готовы сотрудничать, чтобы решить все проблемы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Италии группа борцов с пиратством создала уникальное приложение, которое будет распознавать поддельные NFT.