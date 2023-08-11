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В США призначили спецпрокурора у справі сина Байдена

Фото: син американського президента Хантер Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний прокурор Меррік Б. Гарланд підвищив статус прокурора, який розслідує справу сина президента Байдена Хантера, до статусу спеціального прокурора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Нагадаємо, раніше ми писали, що син президента США Хантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях і уклав угоду з федеральною прокуратурою за обвинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що його син Хантер, якого підозрюють у порушеннях під час сплати податків, не вчинив незаконних дій.

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