В США назначили спецпрокурора по делу сына Байдена

Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд повысил статус прокурора, расследующего дело сына президента Байдена Хантера, до статуса специального прокурора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Напомним, ранее мы писали, что сын президента США Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.
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