В США призначили спецпрокурора у справі сина Байдена

Генеральний прокурор Меррік Б. Гарланд підвищив статус прокурора, який розслідує справу сина президента Байдена Хантера, до статусу спеціального прокурора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

За даними видання, підвищення статусу прокурора сигналізує про те, що розслідування вийшло на новий етап і створює ймовірність того, що президентські вибори 2024 року будуть затьмарені безліччю розслідувань.

Гарленд призначив Девіда К. Вейса, прокурора США в Делавері, який роками займався цією справою, спеціальним прокурором. Цей крок стався через сім місяців після того, як Гарленд призначив Роберта К. Гура спеціальним радником, який розслідує, чи президент Байден неправильно поводився з секретними документами.

Гарленд сказав, що вирішив підвищити Вайса після того, як прокурор повідомив його, що розслідування "дійшло до стадії", коли повноваження спеціального адвоката були необхідні для продовження.

Маючи статус спеціального прокурора Вайс матиме повноваження розслідувати всі пов’язані з Байденом питання та може висувати звинувачення в будь-якій юрисдикції, що означає, що Вайс не підлягатиме повсякденному нагляду будь-якої посадової особи з департаменту.

"Призначення пана Вайса підкріплює для американського народу прихильність департаменту як незалежності, так і підзвітності в особливо чутливих питаннях... Я впевнений, що пан Вайс виконає свою відповідальність неупереджено та терміново та відповідно до найвищих традицій", - сказав Гарленд.

Справа Байдена

Нагадаємо, раніше ми писали, що син президента США Хантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях і уклав угоду з федеральною прокуратурою за обвинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що його син Хантер, якого підозрюють у порушеннях під час сплати податків, не вчинив незаконних дій.

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