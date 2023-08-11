В США назначили спецпрокурора по делу сына Байдена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

По данным издания, повышение статуса прокурора сигнализирует о том, что расследование вышло на новый этап и создает вероятность того, что президентские выборы 2024 года будут омрачены множеством расследований.

Гарленд назначил Дэвида К. Уэйса, прокурора США в Делавэре, который годами занимался этим делом, специальным прокурором. Этот шаг произошел через семь месяцев после того, как Гарленд назначил Роберта К. Гура специальным советником, который расследует, неправильно ли президент Байден обращался с секретными документами.

Гарленд сказал, что решил повысить Вайса после того, как прокурор сообщил ему, что расследование "дошло до стадии", когда полномочия специального адвоката были необходимы для продолжения.

Имея статус специального прокурора Вайс будет иметь полномочия расследовать все связанные с Байденом вопросы и может выдвигать обвинения в любой юрисдикции, что означает, что Вайс не будет подлежать повседневному надзору любого должностного лица из департамента.

"Назначение г-на Вайса подкрепляет для американского народа приверженность департамента как независимости, так и подотчетности в особо чувствительных вопросах... Я уверен, что господин Вайс выполнит свою ответственность беспристрастно и срочно и в соответствии с самыми высокими традициями", - сказал Гарленд.

Дело Байдена

Напомним, ранее мы писали, что сын президента США Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.

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