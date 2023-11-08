США призначили нового радника з питань інфраструктури в Україні

Марінер, який виконував інженерні роботи для військово-повітряних і військово-морських сил США, буде радником з питань транспорту в Україні. Раніше він також працював радником радника з питань транспорту посольства США в Афганістані.

Баттігіг, який зустрівся з українськими урядовцями, щоб обговорити відновлення економіки країни та вплив війни на ланцюги постачання, сказав, що Україна попросила призначити американського радника з питань інфраструктури.

Міністерство транспорту США координує роботу подібних радників при посольствах США в Іраку та Афганістані.

Візит міністра транспорту США

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром транспорту США Пітом Буттіджеджом, який прибув сьогодні, 8 листопада, із візитом до Києва.

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