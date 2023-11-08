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США назначили нового советника по инфраструктуре в Украине

Фото: США назначили нового советника по инфраструктуре (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки назначили нового советника по инфраструктуре в Украине. Им стал - Роберт Маринер.

Об этом заявил министр транспорта США Пит Баттигиг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Маринер, который выполнял инженерные работы для военно-воздушных и военно-морских сил США, будет советником по вопросам транспорта в Украине. Ранее он также работал советником советника по вопросам транспорта посольства США в Афганистане.

Баттигиг, который встретился с украинскими чиновниками, чтобы обсудить восстановление экономики страны и влияние войны на цепи поставок, сказал, что Украина попросила назначить американского советника по вопросам инфраструктуры.

Министерство транспорта США координирует работу подобных советников при посольствах США в Ираке и Афганистане.

Визит министра транспорта США

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский встретился с министром транспорта США Питом Буттиджеджем, прибывшим сегодня, 8 ноября, с визитом в Киев.

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Соединенные Штаты Америки