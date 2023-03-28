США приняли решение лишить Китай статуса "страны, которая развивается"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Таким образом, госсекретарь должен добиваться изменения статуса КНР из развивающейся страны на страну с доходом выше среднего, страну с высоким уровнем дохода или развитую страну для международных организаций, в состав которых входят как США, так и Китай.

К тому же госсекретарь должен работать над тем, чтобы Китай не получал преференциального отношения или помощи в рамках организации из-за того, что он имеет статус страны, которая развивается.

"Китайская Народная Республика является второй по величине экономикой в мире, на которую приходится 18,6 процента мировой экономики. Размер их экономики уступает только экономике Соединенных Штатов. К Соединенным Штатам относятся как к развитой стране, и КНР также должна рассматриваться", - сказал представитель Палаты представителей Янг Ким.

РБК-Украина сообщало, что американо-китайские отношения ухудшились до уровня 50-летней давности.

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