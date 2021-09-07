В США привлекли военных медиков для работы в COVID-больницах

Власти США направили группу военных медиков в штат Миссисипи, Луизиана и Алабама - наиболее критических регионов с заболеваемостью COVID. Они будут помогать врачам принимать инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Известно, что для помощи больницам было привлечено более 350 военных медиков.

Кроме того, на прошлой неделе 20 военных врачей прибыли в госпиталь города Батон-Руж (штат Луизиана), где, по данным учреждения, каждый час госпитализируют в среднем одного пациента с COVID.

В то же время в Миссисипи также заявляют о переполненности COVID-коек, объясняя это низким уровнем вакцинации (в штате привиты 38% из 3 млн местных жителей).

В частности, около двух недель назад бригада военных медиков была направлена в медицинский центр Университета Миссисипи, тогда в состав группы вошли 4 врача и 34 других медицинских работников.