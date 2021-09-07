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В США залучили військових медиків для роботи в COVID-лікарнях

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США, Вівторок 07 вересня 2021 15:13
В США залучили військових медиків для роботи в COVID-лікарнях Фото: в США залучили військових медиків для роботи в COVID-лікарнях (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Влада США направила групи військових медиків до штатів Міссісіпі, Луїзіана та Алабами - найбільш критичних регіонів із захворюваністю на COVID. Вони допомагатимуть лікарям приймати інфікованих коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відомо, що для допомоги лікарням було залучено понад 350 військових медиків.

Крім того, минулого тижня 20 військових лікарів прибули в госпіталь міста Батон-Руж (штат Луїзіана), де, за даними закладу, кожну годину госпіталізують в середньому одного пацієнта з COVID.

Водночас у Міссісіпі також заявляють про переповненість COVID-ліжок, пояснюючи це низьким рівнем вакцинації (у штаті щеплені 38% з 3 млн місцевих жителів).

Зокрема, близько двох тижнів тому бригада військових медиків була направлена в медичний центр Університету Міссісіпі, тоді до складу групи увійшли 4 лікарі та 34 інших медичних працівників.

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