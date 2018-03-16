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США приветствует назначение Смолия на должность главы НБУ

НовостиФинансы    16.03.2018 - 11:23
Фото: Яков Смолий (Julia Berezovska/Press office NBU)
Фото: Яков Смолий (Julia Berezovska/Press office NBU)

Поздравления передало посольство США в Украине

Соединенные Штаты Америки (США) приветствуют назначение Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины (НБУ). Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Поздравляем нового председателя НБУ Якова Смолия. Надеемся на плодотворное сотрудничество с Вами и Вашей командой. Независимый Национальный банк - крайне важен для экономического роста Украины", - отметили в посольстве.

Отметим, поздравление с назначением нового главы НБУ также высказал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

Напомним, новым главой Национального банка Украины (НБУ) избран Яков Смолий. Депутаты Верховной рады Украины в четверг, 15 марта, на пленарном заседании отдали за это решение 247 голосов, перед тем утвердив отставку Валерии Гонтаревой.

Добавим, что президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект постановления о назначении Смолия на должность председателя Национального банка 18 января 2018 года. После того, как Валерия Гонтарева написала заявление об отставке и ушла в бессрочный отпуск, Смолий исполнял обязанности руководителя НБУ.

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Теги: Яков Смолий
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