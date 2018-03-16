США вітає призначення Смолія на посаду глави НБУ

Сполучені Штати Америки (США) вітають призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку України (НБУ). Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

"Вітаємо нового голову НБУ Якова Смолія. Сподіваємося на плідну співпрацю з Вами та Вашою командою. Незалежний Національний банк - вкрай важливий для економічного зростання України", - зазначили у посольстві.

Вітаємо нового Голову @NBUkraine Якова Смолія. Сподіваємося на плідну співпрацю з Вами та Вашою командою. Незалежний Національний банк - вкрай важливий для економічного зростання України. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 16, 2018

Зазначимо, вітання з призначенням нового глави НБУ Україні також висловив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман.

Нагадаємо, новим головою Національного банку України (НБУ) обрано Якова Смолія. Депутати Верховної ради України у четвер, 15 березня, на пленарному засіданні віддали за це рішення 247 голосів, перед тим проголосувавши за відставку Валерії Гонтаревої.

Додамо, що президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект постанови про призначення Смолія на посаду голови Національного банку 18 січня 2018 року. Після того, як Валерія Гонтарева написала заяву про відставку та пішла у безстрокову відпустку, Смолій виконував обов'язки керівника НБУ.