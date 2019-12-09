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В США приветствовали новую программу сотрудничества Украины с МВФ

Новости » Политика     09.12.2019 - 21:08
В США приветствовали новую программу сотрудничества Украины с МВФ
Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В Вашингтоне считают, что программа будет способствовать экономическому росту Украины

Соединенные Штаты Америки (США) приветствовали согласование новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу американского посольства в Twitter.

Как заявили в посольстве, Вашингтон приветствует согласование документа о сотрудничестве между Украиной и МВФ, а также считает, что новая программа будет способствовать экономическому росту и военной обороне.

"Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне относительно новой программы помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и военной обороны", - говорится в заявлении.

В США приветствовали новую программу сотрудничества Украины с МВФ

Напомним, ранее посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас приветствовал принятие новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ, а также заявил, что новое соглашение откроет путь к макрофинансовой помощи ЕС. Посол подчеркнул, что заключение соглашения было своевременным и нужным.

Также РБК-Украина писало, что вечером 7 декабря в Офисе президента сообщили, что глава государства Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева согласовали новую трехлетнюю программу сотрудничества.

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