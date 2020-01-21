США присоединятся к инициативе по высадке триллиона деревьев, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США присоединятся к инициативе по высадке одного триллиона деревьев, которая была запущена на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, он большой поклонник окружающей среды.

"Я очень большой поклонник окружающей среды. Я хочу чистейшую воду и чистейший воздух", - заявил Трамп.

По инициативе, в этом десятилетии должно быть посажено в один триллион деревьев за финансового участия бизнеса, правительств и благотворителей.

Инициатива направлена на стимулирование лесовосстановления во всем мире для борьбы с избытком углекислого газа в атмосфере, часто вызванным сжиганием ископаемого топлива, является причиной повышения глобальной температуры.

Объявляя об участии Соединенных Штатов в этой инициативе, Трамп, однако назвал экологических активистов "наследниками вчерашних дураков".

Дональд Трамп заявил, что США сейчас в гораздо лучшем экономическом положении, чем он мог себе представить, когда вступил в должность три года назад.

Напомним, 21 января на давосский форум прибыл президент США Дональд Трамп. Он планирует встретиться с иракским лидером Бархамом Салехом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

В рамках традиционной ежегодной встречи в Давосе будет дан старт двум глобальным инициативам. Одна из инициатив - глобальная образовательная программа, которая позволит научить один млрд людей по всему миру. Вторая - высадка по всему миру один млрд деревьев.

На форум приедут почти 3000 лидеров со 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств.