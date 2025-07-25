США призупинили переговори про припинення вогню в Газі: у Трампа назвали причину

За його словами, переговорну групу повертають для обговорення подальших кроків після того, як остання відповідь ХАМАС "демонструє відсутність бажання" досягти перемир'я.

"Хоча посередники доклали величезних зусиль, ХАМАС, схоже, не проявляє координації і не діє сумлінно. Тепер ми розглянемо альтернативні варіанти повернення заручників додому і постараємося створити більш стабільну обстановку для жителів Гази", - говорить він.

Водночас представник Держдепу США Томмі Піготт не став розкривати подробиці про те, які "альтернативні варіанти" розглядають США, щоб звільнити заручників.

У заяві ХАМАС сказано, що рух здивований "негативними висловлюваннями" Віткоффа і продемонстрував відповідальність і гнучкість на переговорах.

На запитання про те, чи будуть США домагатися перемир'я в Газі і в який спосіб, Піготт не вніс ясності і сказав журналістам, що "це дуже динамічна ситуація".

Він заявив, що прихильність США досягненню перемир'я ніколи не ставилася під сумнів, і звинуватив ХАМАС.

За словами Віткоффа, США "рішучі" у своєму прагненні покласти край конфлікту в секторі Гази, і "соромно що ХАМАС діяв таким егоїстичним чином".