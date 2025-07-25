США приостановили переговоры о прекращении огня в Газе: у Трампа назвали причину

Соединенные Штаты прерывают переговоры о прекращении огня в секторе Газа и возвращают свою переговорную группу из Катара.
Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По его словам, переговорную группу возвращают для обсуждения дальнейших шагов после того, как последний ответ ХАМАС "демонстрирует отсутствие желания" достичь перемирия.
"Хотя посредники приложили огромные усилия, ХАМАС, похоже, не проявляет координации и не действует добросовестно. Теперь мы рассмотрим альтернативные варианты возвращения заложников домой и постараемся создать более стабильную обстановку для жителей Газы", - говорит он.
В то же время представитель Госдепа США Томми Пиготт не стал раскрывать подробности о том, какие "альтернативные варианты" рассматривают США, чтобы освободить заложников.
В заявлении ХАМАС сказано, что движение удивлено "негативными высказываниями" Уиткоффа и продемонстрировало ответственность и гибкость на переговорах.
На вопрос о том, будут ли США добиваться перемирия в Газе и каким образом, Пиготт не внес ясности и сказал журналистам, что "это очень динамичная ситуация".
Он заявил, что приверженность США достижению перемирия никогда не подвергалась сомнению, и обвинил ХАМАС.
По словам Уиткоффа, США "решительны" в своем стремлении положить конец конфликту в в секторе Газа, и "стыдно что ХАМАС действовал таким эгоистичным образом".
AP отмечает, что администрации Трампа не удалось добиться прорыва в сделке о прекращении огня между Израилем и ХАМАС спустя 21 месяц войны и ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Стороны провели несколько недель переговоров в Катаре, сообщая о небольших признаках прогресса, но без серьезных прорывов. Официальные лица заявили, что главным камнем преткновения является передислокация войск Израиля после заключения любого перемирия.
В заявлении, опубликованном в пятницу утром, ХАМАС сообщил, что дал свой окончательный ответ после широких консультаций с палестинскими фракциями, посредниками и странами региона.
Движение заявило, что позитивно отреагировало на все полученные замечания, что свидетельствует о его "истинной приверженности" обеспечению успеха усилий посредников и "конструктивному подходу" к представленным инициативам.
ХАМАС заявил, что подтвердил свою "готовность продолжать переговоры и действовать таким образом, чтобы устранить препятствия и обеспечить достижение постоянного прекращения огня".
Напомним, пару дней назад спикер Госдепартамента США Тэмми Брюсс заявляла, что Израиль и ХАМАС согласовали рамки прекращения огня в газе и создания гуманитарного коридора. В связи с этим Уиткофф отправился в регион для дальнейших переговоров.
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