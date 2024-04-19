На США припадають 70% іноземних деталей, знайдених у російських ракетах, - ОП

У російських ракетах, якими ворог б'є по Україні, знаходять іноземні компоненти. При цьому 70% деталей припадає на американські компанії.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Тріщина у західному щиті. Як Росія обходить санкції і що може її зупинити".
Останнім часом більшає кількість інформації про те, що західні санкції не вплинули належним чином на російський військово-промисловий комплекс. Зокрема, йдеться про іноземні деталі у російській техніці, боєприпасах та ракетами. До прикладу, у ракеті 3М22 "Циркон", яку наприкінці березня росіяни запустили на Київ, знайшли деталі американського виробництва 2023 року.
Варто зазначити, що у ракетах російської армії багато деталей саме американських виробників. Національне агентство з питань протидії корупції України зафіксувало майже 2 тисячі 800 іноземних компонентів, знайдених у російській військовій техніці.
У дослідженні Київського інституту економіки та групи Єрмака-Макфола зазначається, що фактично 95% компонентів виробляються компаніями, які знаходяться у країнах, що підтримують санкції проти РФ. При цьому 70% компонентів припадає на США.
Аналітики групи Єрмака-Макфола виділяють реекспорт як головний шлях отримання західної мікроелектроніки. Фактично деталі "дрейфують" між країнами, поки зрештою не опиняються у Росії.
"Це може бути бразильська компанія або Дубаї. Далі комплектуюча їде, наприклад, уже ближче до Росії, тобто до умовного Казахстану. Там уже другий ланцюг, третій ланцюг, а з Казахстану він йде або легально як реекспорт, або як контрабанда через кордон вже ближчий до російських заводів", - пояснив радник голови ОП, секретар міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола Владислав Власюк.
У грудні 2023 року The New York Times писало, що російська влада і компанії об'єдналися і звернулися до Марокко і Туреччини для використання їхніх портів в ухиленні від санкцій проти РФ.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у російських "Кинджалах" виявлено щонайменше 49 типів компонентів, які Росія не виробляє, а у Х-101 - щонайменше 53 типи таких компонентів.
За даними Reuters, США намагаються зупинити потрапляння американських компонентів до Росії, які вона використовує для виробництва збої.
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