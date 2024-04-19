На США припадають 70% іноземних деталей, знайдених у російських ракетах, - ОП

Останнім часом більшає кількість інформації про те, що західні санкції не вплинули належним чином на російський військово-промисловий комплекс. Зокрема, йдеться про іноземні деталі у російській техніці, боєприпасах та ракетами. До прикладу, у ракеті 3М22 "Циркон", яку наприкінці березня росіяни запустили на Київ, знайшли деталі американського виробництва 2023 року.

Варто зазначити, що у ракетах російської армії багато деталей саме американських виробників. Національне агентство з питань протидії корупції України зафіксувало майже 2 тисячі 800 іноземних компонентів, знайдених у російській військовій техніці.

У дослідженні Київського інституту економіки та групи Єрмака-Макфола зазначається, що фактично 95% компонентів виробляються компаніями, які знаходяться у країнах, що підтримують санкції проти РФ. При цьому 70% компонентів припадає на США.

Аналітики групи Єрмака-Макфола виділяють реекспорт як головний шлях отримання західної мікроелектроніки. Фактично деталі "дрейфують" між країнами, поки зрештою не опиняються у Росії.

"Це може бути бразильська компанія або Дубаї. Далі комплектуюча їде, наприклад, уже ближче до Росії, тобто до умовного Казахстану. Там уже другий ланцюг, третій ланцюг, а з Казахстану він йде або легально як реекспорт, або як контрабанда через кордон вже ближчий до російських заводів", - пояснив радник голови ОП, секретар міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола Владислав Власюк.