США приостановили вывод части войск из Германии

Администрация Соединенных Штатов приняла решение приостановить вывод значительной части американских военнослужащих из Германии. Ранее такой указ принял 45-й президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает газета Министерства обороны США Stars and Stripes.

По словам главы Европейского командования Вооруженных сил США Тода Уолтерса, вывод американских войск из Германии который осуществлялся в рамках предыдущих инициатив, был заморожен.

"Новая администрация заявила о необходимости провести тщательную проверку - от начальной до конечной стадии", - заявил Уолтерс.

Он также отметил, что министр обороны США Ллойд Остин находится в процессе проведения тщательного пересмотра решения предыдущей администрации.

Напомним, в июне прошлого года Трамп анонсировал вывод части контингента США из Германии. Такое решение он объяснил поддержкой строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны Берлина.

Решение о выводе американского контингента из Германии было официально утверждено Трампом 1 июля.

29 июля 2020 года бывший глава Пентагона официально уведомил, что США выводят 11,9 тысячи военных из Германии и перебрасывают их ближе к границам России.