США приостановили введение новых санкций против КНДР, - WSJ

Отложить новый пакет санкций решили в связи с прогрессом в усилиях по восстановлению дипломатических отношений между странами

Соединенные Штаты решили приостановить введение новых крупных санкций против Северной Кореи на фоне прогресса в осуществлении встречи между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, ожидаемой в следующем месяце. Об этом сообщили в Белом доме, передает The Wall Street Journal.

По словам официального представителя правиельства США, Белый дом был готов объявить о возобновлении санкций против КНДР уже во вторник, однако в понедельник было принято решение отложить новый пакет мер на неопределенное время в связи с прогрессом в усилиях по восстановлению дипломатических отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

Два источника издания в Белом доме подтвердили, что Минфин США подготовил санкционный список, в который вошли почти тридцать фигурантов, в том числе китайские и российские организации.

Санкции должны были стать ответом на "агрессивную риторику Ким Чен Ына, побудившую Трампа на прошлой неделе резко отменить запланированный саммит".

Напомним, в воскресенье, 27 мая, высокопоставленная делегация США и северокорейские официальные лица встретились в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.