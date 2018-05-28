Встреча делегаций США и КНДР состоялась

Официальные лица США и Северной Кореи встретились в Панмунджоме

В воскресенье, 27 мая, высокопоставленная делегация США и северокорейские официальные лица встретились в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщает Reuters.

Так, официальные лица США и Северной Кореи уже встретились в Панмунджоме.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация прибыла в Северную Корею, чтобы подготовиться к саммиту лидеров США и КНДР.

"Наша команда из США прибыла в Северную Корею, чтобы договориться о встрече на высшем уровне. Я искренне верю, что Северная Корея обладает блестящим потенциалом и однажды станет великой экономической и финансовой нацией". - написал Трамп в Twitter.

Отметим, Северная Корея столкнулась с экономическими санкциями в отношении своих ядерных и ракетных программ, так как в 2006 году она провела свои первые ядерные испытания.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлено "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.