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Встреча делегаций США и КНДР состоялась

НовостиПолитика    28.05.2018 - 00:52
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Официальные лица США и Северной Кореи встретились в Панмунджоме

В воскресенье, 27 мая, высокопоставленная делегация США и северокорейские официальные лица встретились в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщает Reuters.

Так, официальные лица США и Северной Кореи уже встретились в Панмунджоме.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация прибыла в Северную Корею, чтобы подготовиться к саммиту лидеров США и КНДР.

"Наша команда из США прибыла в Северную Корею, чтобы договориться о встрече на высшем уровне. Я искренне верю, что Северная Корея обладает блестящим потенциалом и однажды станет великой экономической и финансовой нацией". - написал Трамп в Twitter.

Отметим, Северная Корея столкнулась с экономическими санкциями в отношении своих ядерных и ракетных программ, так как в 2006 году она провела свои первые ядерные испытания.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлено "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, встреча, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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