США призупинили запровадження нових санкцій проти КНДР, - WSJ

Відкласти новий пакет санкцій вирішили у зв'язку з прогресом у зусиллях із відновлення дипломатичних відносин між країнами

Сполучені Штати вирішили призупинити запровадження нових великих санкцій проти Північної Кореї на тлі прогресу в організації зустрічі між президентом Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, яка очікується наступного місяц. Про це повідомили в Білому домі, передає The Wall Street Journal.

Зі слів офіційного представника уряду США, Білий дім був готовий оголосити про поновлення санкцій проти КНДР вже у вівторок, проте в понеділок було ухвалене рішення відкласти новий пакет заходів на невизначений час у зв'язку з прогресом в зусиллях з відновлення дипломатичних відносин між Вашингтоном і Пхеньяном.

Два джерела видання в Білому домі підтвердили, що Мінфін США підготував санкційний список, до якого увійшли майже тридцять фігурантів, в тому числі китайські і російські організації.

Санкції повинні були стати відповіддю на "агресивну риторику Кім Чен Ина, що спонукала Трампа минулого тижня різко скасувати запланований саміт".

Нагадаємо, в неділю, 27 травня, високопоставлена делегація США і північнокорейські офіційні особи зустрілися в селі Пханмунджом в демілітаризованій зоні між КНДР і Південною Кореєю.