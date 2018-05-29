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США призупинили запровадження нових санкцій проти КНДР, - WSJ

НовиниПолітика    29.05.2018 - 00:59
Фото: прапори США і КНДР (колаж РБК-Україна)
Фото: прапори США і КНДР (колаж РБК-Україна)

Відкласти новий пакет санкцій вирішили у зв'язку з прогресом у зусиллях із відновлення дипломатичних відносин між країнами

Сполучені Штати вирішили призупинити запровадження нових великих санкцій проти Північної Кореї на тлі прогресу в організації зустрічі між президентом Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, яка очікується наступного місяц. Про це повідомили в Білому домі, передає The Wall Street Journal.

Зі слів офіційного представника уряду США, Білий дім був готовий оголосити про поновлення санкцій проти КНДР вже у вівторок, проте в понеділок було ухвалене рішення відкласти новий пакет заходів на невизначений час у зв'язку з прогресом в зусиллях з відновлення дипломатичних відносин між Вашингтоном і Пхеньяном.

Два джерела видання в Білому домі підтвердили, що Мінфін США підготував санкційний список, до якого увійшли майже тридцять фігурантів, в тому числі китайські і російські організації.

Санкції повинні були стати відповіддю на "агресивну риторику Кім Чен Ина, що спонукала Трампа минулого тижня різко скасувати запланований саміт".

Нагадаємо, в неділю, 27 травня, високопоставлена делегація США і північнокорейські офіційні особи зустрілися в селі Пханмунджом в демілітаризованій зоні між КНДР і Південною Кореєю.

Президент Південної Кореї може взяти участь у саміті США і КНДР, - Yonhap Зустріч делегацій США та КНДР відбулася
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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