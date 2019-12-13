США приостановили переговоры с "Талибаном"

Соединенные Штаты приостановили переговоры с талибами, после атаки боевиков на военную базу США в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по установлению мира в Афганистане Залмай Халилзад в Twitter.

По его словам, Америка взяла паузу в переговорах на несколько дней, чтобы талибы смогли проконсультироваться относительно данного инцидента.

"Когда я встретил талибов, я выразил возмущение вчерашней атакой на Баграм, в результате которой погибли два и ранены десятки мирных жителей. Талибы должны показать, что они готовы и способны ответить на стремление афганцев к миру. Мы делаем небольшую паузу для того, чтобы они проконсультировались со своим руководством по этой важной теме", - написал Халилзад.

Напомним, 12 декабря в Афганистане возле крупной американской авиабазы в Баграме взорвались несколько автомобилей с заложенными взрывными устройствами, в результате чего погибли мирные жители. Взрыв в устроил террорист-смертник.

Ранее РБК-Украина писало, что 7 декабря США возобновили мирные переговоры с радикальным движением "Талибан". Целью переговоров является снижение насилия, которое приведет к внутриафганским переговорам и перемирию.