США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане, - Блинкен

США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане и теперь будут проводить операции с Катара. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Блинкена, Вашингтон будет проводить свою афганскую дипломатию, включая консульскую работу и администрирование гуманитарной помощи из столицы Катара города Дохи.

"Началась новая глава в отношениях Америки с Афганистаном. Это та глава, в которой мы будем вести нашу дипломатию", - сказал Блинкен.

Он добавил, что США и дальше будут делать все возможное для эвакуации американцев, афганцев и других иностранных граждан из Афганистана.

"Мы продолжим наши неустанные усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам покинуть Афганистан", - сказал он.

Он также добавил, что Вашингтон ищет способы, благодаря которым американцы и другие иностранцы смогут покинуть Афганистан по суше.

" У нас нет иллюзий, что все это будет легко или быстро", - сказал он.