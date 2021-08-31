США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане, - Блинкен
США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане и теперь будут проводить операции с Катара. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Блинкена, Вашингтон будет проводить свою афганскую дипломатию, включая консульскую работу и администрирование гуманитарной помощи из столицы Катара города Дохи.
"Началась новая глава в отношениях Америки с Афганистаном. Это та глава, в которой мы будем вести нашу дипломатию", - сказал Блинкен.
Он добавил, что США и дальше будут делать все возможное для эвакуации американцев, афганцев и других иностранных граждан из Афганистана.
"Мы продолжим наши неустанные усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам покинуть Афганистан", - сказал он.
Он также добавил, что Вашингтон ищет способы, благодаря которым американцы и другие иностранцы смогут покинуть Афганистан по суше.
"У нас нет иллюзий, что все это будет легко или быстро", - сказал он.
По его Блинкена, в Афганистане осталось около 100 американцев, которые не успели выехать. Всего США эвакуировали более 6000 американцев.
Напомним, что США закончили свою миссию в Афганистане в полночь 31 августа. Военные покинули страну.
Также сообщалось, что талибы уже начали праздновать свою победу в Афганистане. Они заявили, что теперь аэропорт и страна под их контролем.