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США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане, - Блинкен

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США, Вторник 31 августа 2021 04:30
США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане и теперь будут проводить операции с Катара. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Блинкена, Вашингтон будет проводить свою афганскую дипломатию, включая консульскую работу и администрирование гуманитарной помощи из столицы Катара города Дохи.

"Началась новая глава в отношениях Америки с Афганистаном. Это та глава, в которой мы будем вести нашу дипломатию", - сказал Блинкен.

Он добавил, что США и дальше будут делать все возможное для эвакуации американцев, афганцев и других иностранных граждан из Афганистана.

"Мы продолжим наши неустанные усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам покинуть Афганистан", - сказал он.

Он также добавил, что Вашингтон ищет способы, благодаря которым американцы и другие иностранцы смогут покинуть Афганистан по суше.

"У нас нет иллюзий, что все это будет легко или быстро", - сказал он.

По его Блинкена, в Афганистане осталось около 100 американцев, которые не успели выехать. Всего США эвакуировали более 6000 американцев.

Напомним, что США закончили свою миссию в Афганистане в полночь 31 августа. Военные покинули страну.

Также сообщалось, что талибы уже начали праздновать свою победу в Афганистане. Они заявили, что теперь аэропорт и страна под их контролем.

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