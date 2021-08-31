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США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані, - Блінкен

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США, Вівторок 31 серпня 2021 04:30
США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані і тепер проводитимуть операції з Катару. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Блінкена, Вашингтон буде проводити свою афганську дипломатію, включаючи консульську роботу і адміністрування гуманітарної допомоги зі столиці Катару міста Дохи.

"Почалася нова глава у відносинах Америки з Афганістаном. Це та глава, в якій ми будемо вести нашу дипломатію", - сказав Блінкен.

Він додав, що США і далі будуть робити все можливе для евакуації американців, афганців та інших іноземних громадян з Афганістану.

"Ми продовжимо наші невтомні зусилля, щоб допомогти американцям, іноземним громадянам і афганцям покинути Афганістан", - сказав він.

Він також додав, що Вашингтон шукає способи, завдяки яким американці та інші іноземці зможуть покинути Афганістан по суші.

"У нас немає ілюзій, що все це буде легко або швидко", - сказав він.

За його словами, в Афганістані залишилося близько 100 американців, які не встигли виїхати. Всього США евакуювали понад 6000 американців.

Нагадаємо, що США закінчили свою місію в Афганістані опівночі 31 серпня. Військові покинули країну.

Також повідомлялося, що таліби вже почали святкувати свою перемогу в Афганістані. Вони заявили, що тепер аеропорт і країна під їх контролем.

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