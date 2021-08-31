США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані, - Блінкен

США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані і тепер проводитимуть операції з Катару. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Блінкена, Вашингтон буде проводити свою афганську дипломатію, включаючи консульську роботу і адміністрування гуманітарної допомоги зі столиці Катару міста Дохи.

"Почалася нова глава у відносинах Америки з Афганістаном. Це та глава, в якій ми будемо вести нашу дипломатію", - сказав Блінкен.

Він додав, що США і далі будуть робити все можливе для евакуації американців, афганців та інших іноземних громадян з Афганістану.

"Ми продовжимо наші невтомні зусилля, щоб допомогти американцям, іноземним громадянам і афганцям покинути Афганістан", - сказав він.

Він також додав, що Вашингтон шукає способи, завдяки яким американці та інші іноземці зможуть покинути Афганістан по суші.

" У нас немає ілюзій, що все це буде легко або швидко", - сказав він.