В США приняли резолюцию о поддержке стран Восточной Европы и НАТО на фоне агрессии РФ

Палата представителей Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию

Палата представителей Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию о поддержке Соединенными Штатами стран Восточной Европы и НАТО. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Так, в документе также выражается поддержка сохранению санкций, введенных США против России в связи с попыткой оккупации Крыма к восстановлению суверенитета Украины над полуостровом, а также санкций за российское вторжение на Донбасс до полного выполнения Минских договоренностей.

"Выражается поддержка сохранению санкций, введенных США против России в связи с попыткой оккупации Крыма к восстановлению суверенитета Украины над полуостровом, а также санкций за российского вторжения на Донбасс до полного выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в резолюции поддерживаются и поощряются демократические устремления народов стран региона, в том числе Украины, Грузии и Молдовы.

Напомним, ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США отказалась от быстрого голосования по законопроекту, который предусматривает новые санкции в отношении России.