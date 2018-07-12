У США прийняли резолюцію про підтримку країн Східної Європи і НАТО на тлі агресії РФ

Палата представників Конгресу США прийняла двопартійну резолюцію

Палата представників Конгресу США прийняла двопартійну резолюцію про підтримку Сполученими Штатами країн Східної Європи і НАТО. Про це йдеться в повідомленні посольства України в США в Facebook.

Так, в документі також висловлюється підтримка збереженню санкцій, введених США проти Росії у зв'язку зі спробою окупації Криму до відновлення суверенітету України над півостровом, а також санкцій за російське вторгнення на Донбас до повного виконання Мінських домовленостей.

"Виражається підтримка збереженню санкцій, введених США проти Росії у зв'язку зі спробою окупації Криму до відновлення суверенітету України над півостровом, а також санкцій за російське вторгнення на Донбас до повного виконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, в резолюції підтримуються і заохочуються демократичні прагнення народів країн регіону, в тому числі України, Грузії і Молдови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що палата представників Конгресу США відмовилася від швидкого голосування по законопроекту, який передбачає нові санкції щодо Росії.