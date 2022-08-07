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США примут участие в военных учениях неподалеку от границы Китая

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Воскресенье 07 августа 2022 03:17
США примут участие в военных учениях неподалеку от границы Китая Фото: США примут участие в военных учениях неподалеку от границы Китая (AFP)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты в октябре примут участие в совместных военных учениях с Индией, которые пройдут неподалеку от границы Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отработки по высотной боевой подготовке пройдут в горном районе Ауле в штате Уттаракханд. Он расположен примерно в 95 километрах от спорной индийско-китайской границы.

Это будут 18-е американо-индийские учения, которые называются "Юдх Абхяс" или "Военная практика".

"Партнерство с Индией является одним из важнейших элементов нашего общего виденья свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - отметили в Минобороны США.

Спорная граница между странами

Граница между Индией и Китаем определена нечетко. Де-факто граница установлена в результате китайско-индийской пограничной войны 1962 года, которая была обусловлена давними историческими территориальными разногласиями.

Между государствами до сих пор ведутся споры о том, где заканчивается одна страна и начинается другая.

Напомним, после начала китайских учений вокруг Тайваня, Пентагон неоднократно пытался связаться с Пекином, однако все звонки были проигнорированы.

К слову, китайские военные учения проходят с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.

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