ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США примут участие в учениях Defender 2020

Новости » Общество    07.10.2019 - 14:59
США примут участие в учениях Defender 2020
Иллюстративное фото (flickr.com The U.S. Army)

К военным учениям 37 тыс. американских военных

Военные Соединенных Штатов Америки примут участие в военных учениях Defender 2020, которые запланированы на апрель-май следующего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, к военным учениям НАТО привлекут 37 тыс. американских военнослужащих.

Целью учений является повышение боевой готовности внутри НАТО и отпугиванию потецийних противников.

Согласно обнародованной информации перед началом учений 20 тыс. военных будут перевезены через Атлантический океан и следовать после этого суше в страны Балтии через Польшу и Германию.

Всего в учениях Defender 2020 примут участие 17 стран-членов НАТО. При этом Германия будет выполнять во время учений важную логистическую роль - военные и техника будут транспортироваться на ее территории автодорогами, железной дорогой, а также судами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ВМС Соединенных Штатов провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM поблизости от острова Гуам в Тихом океане. Маневры состоялись во время празднования 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики.

Кроме того, в сентябре во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019, целью которых была подготовка подразделений к ведению боевых действий по стандартам НАТО.

В Японии готовы подписать торговое соглашение с США Скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского вредит Украине, - Пристайко
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиНАТОвоенные учения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь