США примут участие в учениях Defender 2020

Иллюстративное фото (flickr.com The U.S. Army)

К военным учениям 37 тыс. американских военных

Военные Соединенных Штатов Америки примут участие в военных учениях Defender 2020, которые запланированы на апрель-май следующего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, к военным учениям НАТО привлекут 37 тыс. американских военнослужащих.

Целью учений является повышение боевой готовности внутри НАТО и отпугиванию потецийних противников.

Согласно обнародованной информации перед началом учений 20 тыс. военных будут перевезены через Атлантический океан и следовать после этого суше в страны Балтии через Польшу и Германию.

Всего в учениях Defender 2020 примут участие 17 стран-членов НАТО. При этом Германия будет выполнять во время учений важную логистическую роль - военные и техника будут транспортироваться на ее территории автодорогами, железной дорогой, а также судами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ВМС Соединенных Штатов провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM поблизости от острова Гуам в Тихом океане. Маневры состоялись во время празднования 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики.

Кроме того, в сентябре во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019, целью которых была подготовка подразделений к ведению боевых действий по стандартам НАТО.