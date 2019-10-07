США візьмуть участь у навчаннях Defender 2020

Ілюстративне фото (flickr.com The U. S. Army)

До військових навчань 37 тис. американських військових

Військові Сполучених Штатів Америки візьмуть участь у військових навчаннях Defender 2020, які заплановані на квітень-травень наступного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, до військових навчань НАТО залучать 37 тис. американських військовослужбовців.

Метою навчань є підвищення бойової готовності всередині НАТО і відлякування потецийних супротивників.

Згідно оприлюдненої інформації перед початком навчань 20 тис. військових будуть перевезені через Атлантичний океан і слідувати після цього суші в країни Балтії через Польщу та Німеччину.

Всього в навчаннях Defender 2020 візьмуть участь 17 країн-членів НАТО. При цьому Німеччина буде виконувати під час навчань важливу логістичну роль - військові і техніка будуть транспортуватися на її території автошляхами, залізницею, а також судами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ВМС Сполучених Штатів провели випробування нової протикорабельної крилатої ракети NSM поблизу від острова Гуам у Тихому океані. Маневри відбулися під час святкування 70-ї річниці створення Китайської Народної Республіки.

Крім того, у вересні у Львівській області завершилися міжнародні військові навчання Rapid Trident-2019, метою яких була підготовка підрозділів до ведення бойових дій за стандартами НАТО.