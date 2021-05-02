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Кулеба: Россия создала группу, чтобы "завалить" саммит Крымской платформы

Новина українською → Киев, Воскресенье 02 мая 2021 03:50
Кулеба: Россия создала группу, чтобы "завалить" саммит Крымской платформы Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в Министерстве иностранных дел РФ действует группа, задачей которой является "завалить" саммит Крымской платформы. Сейчас эту инициативу уже поддержали более 10 стран мира.

Об этом речь шла в эфире "Субботнего интервью" на канале "Радио Свобода".

По его словам, в России на самом деле считают Крымскую платформу серьезной угрозой и серьезно ей противодействуют.

"Я думаю, что не только МИД, но и правозащитники, и журналисты, и гражданское общество, которому небезразлична судьба Крыма - это для всех нас важно, чтобы Крымская платформа стала успехом. Тем более, что можем сказать: в российском МИДе действует целая группа, задача которой - "завалить" саммит Крымской платформы, что очень серьезно они воспринимают эту инициативу", - сказал Кулеба.

Напомним, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Как писало РБК-Украина, сегодня глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что примет участие в саммите Крымской платформы.

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