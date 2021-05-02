Кулеба: Россия создала группу, чтобы "завалить" саммит Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в Министерстве иностранных дел РФ действует группа, задачей которой является "завалить" саммит Крымской платформы . Сейчас эту инициативу уже поддержали более 10 стран мира.

По его словам, в России на самом деле считают Крымскую платформу серьезной угрозой и серьезно ей противодействуют.

"Я думаю, что не только МИД, но и правозащитники, и журналисты, и гражданское общество, которому небезразлична судьба Крыма - это для всех нас важно, чтобы Крымская платформа стала успехом. Тем более, что можем сказать: в российском МИДе действует целая группа, задача которой - "завалить" саммит Крымской платформы, что очень серьезно они воспринимают эту инициативу", - сказал Кулеба.