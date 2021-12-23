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США не примут часть требований России, в частности по НАТО, - Псаки

Автор: Дмитрий Кузнецов

США продолжают работу по подготовке переговоров с Россией по "гарантиям безопасности". Однако не все требования Москвы могут быть приняты, в том числе по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.​​​​

"Мы работаем в направлении дипломатических переговоров. Были предложения со стороны России (по "гарантиям безопасности" - ред.). Мы согласны с некоторыми, но на некоторые мы точно не согласны, например по НАТО", - сказала Псаки.

По ее словам, США согласны, что дипломатические разговоры - лучший путь для обсуждения российских требований. Комментируя возможную дату встречи Псаки сказала, что она пока не определена. При этом она не исключила, что саммит может произойти в январе следующего года.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что США и РФ готовы начать переговоры о "гарантиях безопасности" в начале следующего года в Женеве.

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