США не примут часть требований России, в частности по НАТО, - Псаки

США продолжают работу по подготовке переговоров с Россией по "гарантиям безопасности". Однако не все требования Москвы могут быть приняты, в том числе по НАТО.

"Мы работаем в направлении дипломатических переговоров. Были предложения со стороны России (по "гарантиям безопасности" - ред.). Мы согласны с некоторыми, но на некоторые мы точно не согласны, например по НАТО", - сказала Псаки.

По ее словам, США согласны, что дипломатические разговоры - лучший путь для обсуждения российских требований. Комментируя возможную дату встречи Псаки сказала, что она пока не определена. При этом она не исключила, что саммит может произойти в январе следующего года.