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США не приймуть частину вимог Росії, зокрема щодо НАТО, - Псакі

Автор: Дмитрий Кузнецов

США продовжують роботу з підготовки переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки". Однак не всі вимоги Москви можуть бути прийняті, в тому числі по НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.​​​​

"Ми працюємо в напрямку дипломатичних переговорів. Були пропозиції з боку Росії (щодо "гарантій безпеки" - ред.). Ми згодні з деякими, але на деякі ми точно не згодні, наприклад по НАТО", - сказала Псакі.

За її словами, США згодні, що дипломатичні розмови - найкращий шлях для обговорення російських вимог. Коментуючи можливу дату зустрічі Псакі сказала, що вона поки не визначена. При цьому вона не виключила, що саміт може відбутися в січні наступного року.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що США і РФ готові почати переговори про "гарантії безпеки" на початку наступного року в Женеві.

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