США применят любые инструменты, чтобы не дать Ирану создать ядерное оружие, - Госдеп

Вашингтон готов задействовать любые инструменты, чтобы не допустить создание Тегераном ядерного оружия.
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеобрифинг.
США прорабатывают шаги, которые они могут предпринять, если Иран откажется вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по созданию ядерного оружия.
Прайс также отметил, что США вовлечены в разработку альтернатив с партнерами, также постоянно проводятся дискуссии о том, какие шаги можно предпринять, если Иран даст понять, что не вернется к СВПД.
Напомним, что СВПД – это политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии.
Напомним, недавно в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.
Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив в том, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.
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