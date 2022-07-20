UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США применят любые инструменты, чтобы не дать Ирану создать ядерное оружие, - Госдеп

Фото: США применят любые инструменты, чтобы не дать Ирану создать ядерное оружие (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вашингтон готов задействовать любые инструменты, чтобы не допустить создание Тегераном ядерного оружия.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеобрифинг.

США прорабатывают шаги, которые они могут предпринять, если Иран откажется вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по созданию ядерного оружия.

Прайс также отметил, что США вовлечены в разработку альтернатив с партнерами, также постоянно проводятся дискуссии о том, какие шаги можно предпринять, если Иран даст понять, что не вернется к СВПД.

Напомним, что СВПД – это политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии.

Напомним, недавно в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.

Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив в том, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранСоединенные Штаты Америки