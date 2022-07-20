США применят любые инструменты, чтобы не дать Ирану создать ядерное оружие, - Госдеп

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеобрифинг .

США прорабатывают шаги, которые они могут предпринять, если Иран откажется вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по созданию ядерного оружия.

Прайс также отметил, что США вовлечены в разработку альтернатив с партнерами, также постоянно проводятся дискуссии о том, какие шаги можно предпринять, если Иран даст понять, что не вернется к СВПД.

Напомним, что СВПД – это политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии.