США застосують будь-які інструменти, щоб не дати Ірану створити ядерну зброю, - Держдеп

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеобрифінг .

США проробляють кроки, які можуть зробити, якщо Іран відмовиться повернутися до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо створення ядерної зброї.

Прайс також зазначив, що США залучені до розробки альтернатив з партнерами, також постійно проводяться дискусії про те, які кроки можна зробити, якщо Іран дасть зрозуміти, що не повернеться до СВПД.

Нагадаємо, що СВПД – це політична угода між Іраном та групою держав, відомих як 5+1, щодо ядерної програми Ірану. Група складається із США, Росії, КНР, Великобританії, Франції — п'ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН, а також Німеччини.