США пригрозили "значно гіршими умовами", якщо Україна не підпише мирну угоду, - ЗМІ

У п'ятницю ввечері, 21 листопада, міністр армії США Ден Дрісколл провів брифінг для послів країн НАТО в Києві після переговорів із Зеленським та дзвінка з Білого дому.

"Жодна угода не є ідеальною, але її потрібно укласти якомога швидше", - сказав він.

За даними джерела видання, яке було присутнім під час зустрічі, настрій у кімнаті був "похмурим". Кілька європейських послів поставили під сумнів зміст угоди та те, як США вели переговори з Росією, не інформуючи союзників.

"Це була жахлива зустріч. Знову суперечка на кшталт "у вас немає карт", - розповів співрозмовник, маючи на увазі заяву президента США Дональда Трампа про те, що у Зеленського немає карт, під час суперечливої ​​зустрічі в Білому домі ще в лютому.

Дрісколл, якого нещодавно Трамп призначив спецпредставником щодо України, відмовився вдаватися в подробиці щодо того, чи відповідає запропонований мирний план з 28 пунктів, опублікованому у мережі.

"Деякі речі мають значення, деякі - лише показуха, і ми найбільше зосередилися на тому, що має значення. Президент Трамп хоче миру зараз. Чим більше кухарів на кухні, тим важче з цим впоратися", - сказав він.

Джулі Девіс, тимчасова повірена у справах США в Україні, також була присутня на зустрічі та повідомила іншим дипломатам, що хоча умови угоди є суворими для України, у неї немає іншого вибору, окрім як погодитися з ними або зіткнутися з гіршими у майбутньому.

"Угода від цього не стане кращою, вона стане гіршою", - сказала вона.