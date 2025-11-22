США пригрозили "значно гіршими умовами", якщо Україна не підпише мирну угоду, - ЗМІ

Американські чиновники попередили союзників по НАТО, що чинитимуть тиск на президента Володимира Зеленського, щоб він підписав мирну угоду з Росією найближчими днями. Інакше Україна зіткнеться зі "значно гіршими умовами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У п'ятницю ввечері, 21 листопада, міністр армії США Ден Дрісколл провів брифінг для послів країн НАТО в Києві після переговорів із Зеленським та дзвінка з Білого дому.
"Жодна угода не є ідеальною, але її потрібно укласти якомога швидше", - сказав він.
За даними джерела видання, яке було присутнім під час зустрічі, настрій у кімнаті був "похмурим". Кілька європейських послів поставили під сумнів зміст угоди та те, як США вели переговори з Росією, не інформуючи союзників.
"Це була жахлива зустріч. Знову суперечка на кшталт "у вас немає карт", - розповів співрозмовник, маючи на увазі заяву президента США Дональда Трампа про те, що у Зеленського немає карт, під час суперечливої зустрічі в Білому домі ще в лютому.
Дрісколл, якого нещодавно Трамп призначив спецпредставником щодо України, відмовився вдаватися в подробиці щодо того, чи відповідає запропонований мирний план з 28 пунктів, опублікованому у мережі.
"Деякі речі мають значення, деякі - лише показуха, і ми найбільше зосередилися на тому, що має значення. Президент Трамп хоче миру зараз. Чим більше кухарів на кухні, тим важче з цим впоратися", - сказав він.
Джулі Девіс, тимчасова повірена у справах США в Україні, також була присутня на зустрічі та повідомила іншим дипломатам, що хоча умови угоди є суворими для України, у неї немає іншого вибору, окрім як погодитися з ними або зіткнутися з гіршими у майбутньому.
"Угода від цього не стане кращою, вона стане гіршою", - сказала вона.
Нагадаємо, чиновники США та Росії розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Він складається з 28 пунктів.
План одразу ж зіткнувся з жорсткою критикою з боку України та Європи.
Зокрема, план передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.
США тиснуть на Україну, щоб вона погодилася на мирний план до Дня подяки - 27 листопада.
Наступного тижня Зеленський обговорить мирний план з президентом США Дональдом Трампом.
При цьому Зеленський разом з європейськими лідерами намагаються встигнути відредагувати пункти мирного плану США до 27 листопада, щоб вони були справедливими для Києва.