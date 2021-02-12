США пригрозили санкциями против России за нарушение прав человека

США не исключают новых мер против РФ за нарушения прав человека. Вашингтон внимательно следит за положением дел в этой области и продолжат делать это.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также заверил журналистов на брифинге, что вскоре они услышат больше новостей относительно подходящих ответов на нарушения, которые исходят из Москвы и происходят на территории России.

"Мы активно говорим об ужасном послужном списке России в сфере прав человека… Мы продолжим делать это, будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе со стороны режимов, которые выступают против этих принципов", - заявил Прайс.