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США пригрозили санкциями против России за нарушение прав человека

Автор: Артур Родивилов

США не исключают новых мер против РФ за нарушения прав человека. Вашингтон внимательно следит за положением дел в этой области и продолжат делать это.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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Представитель американского внешнеполитического ведомства также заверил журналистов на брифинге, что вскоре они услышат больше новостей относительно подходящих ответов на нарушения, которые исходят из Москвы и происходят на территории России.

"Мы активно говорим об ужасном послужном списке России в сфере прав человека… Мы продолжим делать это, будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе со стороны режимов, которые выступают против этих принципов", - заявил Прайс.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз в феврале начнет подготовку новых санкций против России.

Кроме того, в Брюсселе обсудят санкции против России за нарушение прав человека.

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