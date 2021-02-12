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США пригрозили санкціями проти Росії за порушення прав людини

Автор: Артур Родивилов

США не виключають нових заходів проти РФ за порушення прав людини. Вашингтон уважно стежить за станом справ у цій галузі і продовжать робити це.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

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Представник американського зовнішньополітичного відомства також запевнив журналістів на брифінгу, що незабаром вони почують більше новин щодо відповідей на порушення, які виходять з Москви та відбуваються на території Росії.

"Ми активно говоримо про жахливий послужний список Росії у сфері прав людини... Ми продовжимо робити це, будь це в Росії або в іншій країні, де права людини піддаються загрозі з боку режимів, які виступають проти цих принципів", - заявив Прайс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз в лютому почне підготовку нових санкцій проти Росії.

Крім того, у Брюсселі обговорять санкції проти Росії за порушення прав людини.

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